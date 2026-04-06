Agevolazioni fiscali e nuovi investimenti | le chiavi per la modernizzazione delle aziende locali

Lo scorso 30 marzo si è tenuto un incontro tra Bcc Romagnolo, Bcc Leasing e GruppoBcc Iccrea, dedicato alle aziende locali. L’obiettivo era fornire informazioni aggiornate sulle principali misure di incentivazione agli investimenti e alle agevolazioni fiscali disponibili. L’evento ha coinvolto diverse imprese del territorio, interessate a conoscere le opportunità di finanziamento e di sostegno per la modernizzazione delle proprie attività.

Lo scorso 30 marzo Bcc Romagnolo, in collaborazione con Bcc Leasing e GruppoBcc Iccrea, ha promosso un incontro di approfondimento rivolto alle imprese del territorio, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e aggiornato delle principali misure di incentivazione agli investimenti, tra cui iper-ammortamento e Nuova Sabatini. L’iniziativa si è svolta presso la nuova sala hospitality del Cesena Fc, la Pages Lounge. L’incontro ha visto l’intervento di voci esperte: il direttore generale di Bcc Romagnolo Fausto Poggioli e Gianluca De Candia, amministratore delegato di Prime Advisor, società di consulenza specializzata in finanza agevolata e incentivi fiscali per le imprese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Tram: ecco come ottenere le agevolazioni fiscali per le imprese che si trovano lungo i cantieriIl Comune di Padova ha reso noti sul proprio portale istituzionale i dettagli relativi alle tempistiche e alla localizzazione dei cantieri per la... Lotta al precariato, un progetto per aprire le porte delle aziende locali ai giovaniNell'ultimo Consiglio comunale approvato un incremento di fondi: all'inizio serviranno per la progettualità. Temi più discussi: Lavoratori rimpatriati, cambiano le agevolazioni fiscali: le novità; Decreto Fiscale 38/2026 – Le misure fiscali d’interesse per il settore - ANCE; Agevolazioni fiscali e nuovi investimenti: le chiavi per la modernizzazione delle aziende locali; Le novità del Decreto Fiscale fra sorte degli esodati 5.0 e iperammortamento. Detrazioni figli a carico 2026: nuovi limiti di età e cosa cambia nel 730Ci sono nuovi limiti di età da considerare per quanto riguarda le detrazioni dei figli a carico: scopriamo di più a riguardo. finanza.com Detrazioni fiscali 2026: la mappa completa aggiornataDal 730 2026 debutta il quoziente familiare con tetti alle detrazioni per redditi elevati. Nuove regole per bonus casa, figli a carico fino a 30 anni e spese sanitarie senza limiti. Guida pratica alle ... footballnews24.it Bonus ristrutturazioni ed ecobonus 2025-2026: chi può usarli e quanto valgono Il bonus ristrutturazioni e l'ecobonus sono le due principali agevolazioni fiscali per chi... facebook Imprese, Professionisti e Partite IVA: tutti gli incentivi • Agevolazioni fiscali, crediti d’imposta, incentivi occupazione, fondi innovazione: tutte le misure 2026 per aziende, autonomi e professionisti in Italia. x.com