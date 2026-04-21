Il Tribunale di Avellino ha condannato a sei anni e otto mesi di carcere un uomo di 38 anni residente a Santa Lucia di Serino. La condanna è collegata a un maxi-sequestro di droga che ha portato al sequestro di circa tre milioni di dosi. L’operazione ha coinvolto le autorità locali, che hanno portato avanti le indagini per smantellare l’organizzazione criminale responsabile.

Il Tribunale di Avellino ha stabilito la condanna per Silvestro D’Agostino, 38 anni, residente a Santa Lucia di Serino, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari Giulio Argenio il 17 aprile 2026, scaturisce da un massiccio sequestro di stupefacenti avvenuto lo scorso ottobre in via San Rocco. L’imputato, assistito durante il rito abbreviato dall’avvocato Alberico Villani del Foro di Avellino, ha subito anche una sanzione pecuniaria di 20.000 euro. La scelta del rito ha permesso una riduzione della pena di un terzo rispetto al massimo ed è stata pronunciata mentre l’uomo era già in stato di detenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, 6 anni per il maxi-sequestro: 3 milioni di dosi di droga

Notizie correlate

Maxi sequestro di droga nel carcere di AvellinoAVELLINO – Brillante operazione della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale Avellino Bellizzi.

Leggi anche: Maxi-sequestro di droga a Santa Lucia di Serino: 38enne condannato a 6 anni e 8 mesi

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Morandi, la data della sentenza sarà comunicata l'otto giugno; Processo Ponte Morandi, oggi la deposizione di Castellucci, ex AD di Autostrade; Frode informatica, svuotato conto da 29mila euro: sei condanne e un'assoluzione ad Avellino; Nuovo Clan Partenio, dopo le condanne definitive arrestati e portati in carcere cinque affiliati.

Durante l’ultimo fine settimana, tra Mirabella Eclano e comuni limitrofi, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, d’intesa con le competenti Autorità di livello provinciale, ha svolto mirati servizi di controllo del territorio connessi al trilaterale dei Ministri dell’ facebook