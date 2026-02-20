I Carabinieri di Modugno hanno scoperto un traffico di droga nel centro di Bitonto, sequestrando oltre 650 dosi di hashish. Durante un blitz nella zona dello

Nel corso di un mirato servizio finalizzato al controllo del territorio e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella nota piazza di spaccio "del ponte" del centro storico della cittadina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modugno hanno sequestrato complessivamente numerose (oltre 650) dosi di hashish, per un peso complessivo di oltre 1 kilo e 730 grammi. Lo stupefacente è stato rinvenuto, per la maggior parte, sui tetti di alcune abitazioni, ove era stato lanciato da due persone (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) dileguatesi alla vista dei militari.

© Noinotizie.it - Bitonto: sequestro di oltre 650 dosi di droga Carabinieri

