Bitonto | sequestro di oltre 650 dosi di droga Carabinieri
I Carabinieri di Modugno hanno scoperto un traffico di droga nel centro di Bitonto, sequestrando oltre 650 dosi di hashish. Durante un blitz nella zona dello
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel corso di un mirato servizio finalizzato al controllo del territorio e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella nota piazza di spaccio “del ponte” del centro storico della cittadina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modugno hanno sequestrato complessivamente numerose (oltre 650) dosi di hashish, per un peso complessivo di oltre 1 kilo e 730 grammi. Lo stupefacente è stato rinvenuto, per la maggior parte, sui tetti di alcune abitazioni, ove era stato lanciato da due persone (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) dileguatesi alla vista dei militari.🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Spacciatrice sorpresa a Crispano: arrestata dai carabinieri con 20 dosi di droga
Leggi anche: Sorpresi con cocaina, hashish e marijuana: sequestrate oltre 5.000 dosi di drogaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bitonto, maxi blitz antidroga nel centro storico con droni e 100 Carabinieri impiegati: smantellato sistema di telecamere dei clan; Spaccio di droga nel quartiere Libertà di Bari, sequestrati 110 grammi di hashish: presi madre e figlio; Micro-telecamere nei muri: smantellato il Grande Fratello del clan; 'Cinquantamila ulivi da espiantare per il fotovoltaico a Bitonto', la denuncia di Cia Puglia.
Blitz anti droga a Bitonto: due persone fuggono gettando lo stupefacente sui tettiUn'azione finalizzata a smantellare il controllo criminale del territorio e a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. La droga è stata rinvenuta, in gran parte, sui tetti di alcune abitazione ... baritoday.it
Bitonto: Blitz antidroga dei Carabinieri nel centro storico della città. Due arresti e sequestro di sostanza stupefacente - facebook.com facebook