Isernia chiama i volontari | nasce il corso per guardie zoofile

A Isernia sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso destinato a volontari che vogliono diventare guardie zoofile. L’iniziativa è promossa dall’associazione FareAmbiente e si svolgerà presso la Provincia, ma le lezioni avranno inizio solo se si raggiunge il numero minimo di partecipanti. Le persone interessate possono iscriversi per ottenere le competenze necessarie a vigilare sul rispetto delle norme di tutela degli animali.

? Cosa sapere FareAmbiente apre a Isernia le iscrizioni per il corso di guardie zoofile volontarie.. L'attivazione delle lezioni presso la Provincia dipende dal raggiungimento del numero minimo di iscritti.. Il coordinamento regionale Molise di FareAmbiente – Movimento Ecologista Europeo ha aperto le iscrizioni a Isernia per un nuovo percorso formativo destinato agli aspiranti guardie zoofile, con l’obiettivo di accrescere il numero di volontari pronti a proteggere gli animali e l’ambiente locale. L’iniziativa, che mira a formare nuove figure dedicate alla tutela del territorio, prevede che le lezioni si svolgano presso la sede della Provincia di Isernia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia chiama i volontari: nasce il corso per guardie zoofile Notizie correlate Leggi anche: Oltre cento sanzioni e 17 sequestri. L’anno delle guardie zoofile Leggi anche: "I cani in cerca di adozione all'Arena": l'appello delle Guardie Zoofile al Pisa Altri aggiornamenti Il Centro Famiglie ’chiama’ i volontariL’Unione dei Comuni del Distretto ceramico ha pubblicato l’avviso che invita le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale a manifestare interesse per la collaborazione con ... ilrestodelcarlino.it Volontari civici, il Comune chiama. Oggi l’incontro nella sala giuntaL'amministrazione comunale di Fabriano invita tutti coloro che vogliono mettere a disposizione del proprio tempo per la collettività a un incontro oggi (ore 17) per determinare il coordinamento dei ... ilrestodelcarlino.it