Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni in tredici comuni della provincia di Avellino, con un totale di poco più di 100 mila elettori chiamati alle urne. In totale sono 136 le sezioni elettorali distribuite nei vari comuni e 162 i consiglieri comunali da eleggere, insieme ai rispettivi sindaci. La consultazione coinvolge cittadini di diverse comunità della provincia, chiamati a votare per le cariche amministrative locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono ufficialmente poco più di 100 mila gli elettori dei tredici comuni della provincia di Avellino chiamati al voto del 24 e 25 maggio per eleggere, nelle 136 sezioni elettorali, altrettanti sindaci e 162 consiglieri comunali. Soltanto ad Avellino e Ariano Irpino, senza una vittoria al primo turno, è previsto il ballottaggio due settimane dopo. Tre i candidati nel capoluogo: Nello Pizza (centrosinistra) e i due ultimi sindaci uscenti, Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia) e Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc). Stesso numero di candidati ad Ariano Irpino, secondo comune della provincia: Roberto Cardinale e Carmine Grasso, entrambi del Pd, e l’ex Dg della Asl di Avellino, Mario Ferrante (centrodestra).🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni in Irpinia: oltre 100mila al voto in 13 comuni

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