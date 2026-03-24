Referendum sulla giustizia gli elettori tornano alle urne | com’è messo il Trentino

Da trentotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha raggiunto il 58,9% l’affluenza degli elettori e delle elettrici che si sono presentati alle urne tra domenica 22 e lunedì 23 marzo per votare al referendum costituzionale sulla giustizia, che si è chiuso con la vittoria del No con il 53,74% delle preferenze. Lo ha comunicato il Ministero dell’Interno pubblicando i dati raccolti sulla piattaforma Eligendo. Secondo quanto riportato nei resoconti regionali sulla partecipazione, sono emerse delle differenze territoriali, con un deciso divario tra Nord e Sud. Le tre regioni dove c’è stato un maggior coinvolgimento dei votanti sono l’Emilia-Romagna (66,67%), la Toscana (66,27%) e l’Umbria (66,27%). 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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