Referendum sulla giustizia gli elettori tornano alle urne | com’è messo il Trentino

Ha raggiunto il 58,9% l’affluenza degli elettori e delle elettrici che si sono presentati alle urne tra domenica 22 e lunedì 23 marzo per votare al referendum costituzionale sulla giustizia, che si è chiuso con la vittoria del No con il 53,74% delle preferenze. Lo ha comunicato il Ministero dell’Interno pubblicando i dati raccolti sulla piattaforma Eligendo. Secondo quanto riportato nei resoconti regionali sulla partecipazione, sono emerse delle differenze territoriali, con un deciso divario tra Nord e Sud. Le tre regioni dove c’è stato un maggior coinvolgimento dei votanti sono l’Emilia-Romagna (66,67%), la Toscana (66,27%) e l’Umbria (66,27%). 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Se non fosse stata comunicata ieri (nel mezzo dei commenti post-referendum) sarebbe stata la notizia del giorno, o della settimana. E avreste letto i soliti piagnistei inutili su “la libertà di stampa messa in discussione”, sulla “svendita allo straniero”, ecc. Io invec facebook

Di ritorno dalla manifestazione, una breve considerazione. Il risultato del referendum parla chiaro: la vittoria del NO rappresenta una sconfitta pesante per Giorgia Meloni e per tutta la sua maggioranza. Altro che invincibili: oggi si dimostra che questo governo x.com