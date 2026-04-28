Il tentativo del Pakistan di mediare tra Stati Uniti e Iran ha sollevato alcune questioni riguardanti i limiti di un attore non coinvolto da lungo tempo in negoziati di questo tipo. La presenza del paese asiatico in questo ruolo ha messo in luce difficoltà legate alla sua esperienza e alla partecipazione in un processo caratterizzato da tensioni e interessi strategici consolidati tra le due nazioni. La questione si concentra sulle possibilità e sui limiti di un intervento di mediazione in un contesto così complesso.

Il tentativo del Pakistan di ritagliarsi un ruolo nei contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran evidenzia alcune criticità che tendono a emergere quando un attore non consolidato prova a inserirsi in un processo negoziale complesso e altamente sensibile. La prevista seconda fase dei colloqui a Islamabad non ha avuto seguito dopo che Donald Trump ha deciso di annullare la missione di emissari statunitensi, tra cui Steve Witkoff e Jared Kushner, ritenendo l’iniziativa priva di un perimetro negoziale sufficientemente definito. Al momento della decisione, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva già lasciato il Paese, un elemento che suggerisce una limitata sincronizzazione tra le parti e una gestione non pienamente coordinata del processo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran-Usa. La mediazione del Pakistan ha dei limiti strutturali?

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