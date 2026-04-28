Dopo i raid condotti dagli Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio, in Iran sono tornate a manifestarsi divisioni tra le varie fazioni al potere. In un discorso pubblico, un ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che Teheran si trova al collasso e ha riferito che le autorità iraniane chiedono di riaprire lo Stretto di Hormuz. Queste dichiarazioni sono riportate dal Financial Times.

“L’Iranci ha appena informato di trovarsi in uno‘stato di collasso‘.Vogliono cheapriamo lo Stretto di Hormuzil prima possibile, mentre cercano di risolvere la loro situazione di leadership (cosa che credo riusciranno a fare!“. Lo scrive, in un post sul socialTruth, il presidente degli Stati UnitiDonald Trump. Come riporta ilFinancial Times, infatti, dopo una prima fase di unità nazionale seguita airaid di Stati Uniti e Israele, iniziati lo scorso 28 febbraio, nella Repubblica Islamica sononuovamente emerse le divisioni tra le diverse fazioni al potere. Il principale terreno di scontro è rappresentato dallalinea da seguire nei rapporti con Washingtone il pomo della discordia sono icolloqui sul programma nucleare di Teheran.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump annuncia: “Teheran al collasso, ci chiedono di riaprire Hormuz”

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