La petroliera Nasha si sta dirigendo nuovamente verso il terminale di Kharg con l’obiettivo di rifornire le riserve di petrolio dell’Iran, che si trovano vicino al limite massimo consentito. Questa mossa avviene dopo che le riserve si sono avvicinate a livelli critici, rendendo necessario un intervento rapido. Il rientro della nave si inserisce in una strategia per evitare il collasso delle scorte di greggio nel paese.

? Cosa sapere La petroliera Nasha rientra verso il terminale di Kharg per colmare le riserve iraniane.. Il blocco navale statunitense del 13 aprile riduce lo stoccaggio a venti milioni di barili.. La petroliera Nasha, ferma da decenni, è tornata a navigare verso il terminale di Kharg nel Golfo Persico per tentare di colmare i vuoti di stoccaggio di Teheran, mentre Washington punta a saturare la capacità residua dell’Iran entro l’inizio di maggio. Il richiamo in servizio della cisterna da due milioni di barili, ferma da anni, segnala una strategia disperata del regime iraniano. La Casa Bianca interpreta questo movimento come la prova che le riserve di stoccaggio del Paese si stanno esaurendo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, riserve al limite: riparte la Nasha per evitare il collasso

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