In Australia, il governo ha stanziato 2,55 miliardi di dollari per prevenire un possibile collasso dei mercati energetici, in relazione alla guerra in Iran. Nelle strade di Canberra si avverte una crescente preoccupazione per la crisi internazionale, con il Primo Ministro che si trova a gestire una delle situazioni più delicate degli ultimi anni. La tensione tra le parti coinvolte si riflette nelle decisioni economiche prese dal governo locale.

La tensione nel corridoio del Palazzo di Governo a Canberra è palpabile mentre il Primo Ministro Anthony Albanese affronta una delle crisi più gravi della storia recente: la guerra in Iran e l’imminente collasso dei mercati energetici globali. In un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dichiara che l’obiettivo di cambiare il regime di Teheran sia già stato raggiunto, Albanese chiede con fermezza chiarezza sugli obiettivi militari reali e sulla necessità di fermare i bombardamenti pesanti. La risposta dell’esecutivo australiano arriva sotto forma di tagli all’accisa sul carburante e piani di sicurezza energetica, ma il prezzo per il bilancio federale sarà salato, con una perdita stimata di 2,55 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Iran: l’Australia paga 2,55 miliardi per evitare il collasso

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