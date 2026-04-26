Il presidente di uno dei paesi più influenti al mondo ha pronunciato un messaggio diretto all’Iran, assegnando un termine di tre giorni per evitare conseguenze gravi nel settore petrolifero. La tensione tra le due nazioni si mantiene alta, mentre Teheran si affida a un alleato importante per affrontare la situazione. Le dichiarazioni sono state fatte in un momento di stallo nelle trattative ufficiali.

Le parole sono nette, quasi chirurgiche, e arrivano mentre il confronto resta bloccato su ogni tavolo possibile. Donald Trump alza la pressione sull’ Iran e lo fa scegliendo un terreno concreto, materiale, che parla di numeri e di sistema industriale: il petrolio. Non più solo diplomazia, non solo nucleare, ma la tenuta stessa dell’infrastruttura energetica di Teheran. Sullo sfondo, il blocco nello Stretto di Hormuz e una guerra che non trova ancora un’uscita credibile, mentre i canali di dialogo si svuotano uno dopo l’altro. Il quadro che emerge è quello di una partita congelata solo in apparenza, perché sotto la superficie la pressione cresce.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump minaccia l’Iran, ultimatum sul petrolio: tre giorni per evitare il collasso mentre Teheran si affida a Putin

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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