Il presidente russo ha incontrato un rappresentante iraniano, con l’obiettivo di facilitare un dialogo sulla situazione in Medio Oriente. Durante l’incontro, il leader russo ha offerto il proprio supporto come mediatore tra le parti coinvolte nel conflitto. Questa visita avviene in un momento in cui si intensificano le tensioni nella regione, con la Russia che cerca di rafforzare i propri rapporti con l’Iran.

“Il potere non è un premio, non è cibo per le nostre ambizioni“. Così il presidente della Federazione RussaVladimir Putinsi rivolge ai parlamentari della Duma e indossa i panni delpacieree del leader posato e ragionato. Le circostanze lo impongono, giacché lo zar sente la necessità di porsi come mediatore delconflitto in Iran: tra laRepubblica Islamica, storico alleato di Mosca, e il presidente degli Stati UnitiDonald Trump, interlocutore privilegiato del Cremlino, affinché aumenti le pressioni su Kiev per farlecedere l’area del Donbassche manca per dichiarare vittoria in Ucraina. Come riportaIl Foglio, la riunione nell’ex capitale imperiale segna unarinnovata attività diplomatica gestita in prima persona da Putin.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Putin incontra Araghchi e fa da mediatore per compiacere Trump

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