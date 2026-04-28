L'Iran ha annunciato la disponibilità a condividere le proprie capacità di armamenti e difesa con paesi considerati indipendenti, in particolare con i membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e dello Shanghai Cooperation Organization (Sco). La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui il paese si propone di rafforzare i legami con queste nazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli di eventuali accordi o collaborazioni specifiche.

L'Iran è pronto a condividere le proprie capacità in materia di armamenti e difesa con "i paesi indipendenti, in particolare i membri dello Sco, l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa iraniano Reza Talaei-Nik. "Siamo pronti a condividere l'esperienza della sconfitta americana con gli altri membri dell'organizzazione", ha affermato durante una riunione dei ministri della difesa dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai tenutasi in Kirghizistan. Il funzionario iraniano ha recentemente avuto colloqui con personale della difesa russo e bielorusso, i quali hanno sottolineato la volontà di continuare a cooperare con Teheran.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: "Pronti a condividere le nostre capacità di difesa con Russia e Cina"

Which Country Has the Strongest Air Defense

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