La Cina sta aiutando l' Iran con le immagini satellitari come ha fatto con la Russia
La Cina fornisce immagini satellitari all’Iran, rafforzando il suo sostegno in Medio Oriente. Questo aiuto si aggiunge a quello già offerto a Mosca, secondo fonti vicine ai servizi di intelligence. La mossa arriva in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington si prepara a valutare possibili interventi militari. La presenza di satelliti cinesi e russi contribuisce a monitorare le attività nella regione, alimentando preoccupazioni internazionali.
Mentre l’America ha quasi completato il suo gigantesco assetto in medio oriente per una potenziale operazione su larga scala contro l’Iran, secondo diversi media la Casa Bianca sta valutando anche l’ipotesi di un primo attacco limitato come leva negoziale, da condurre già nel fine settimana. Ieri il presidente americano Donald Trump ha dato una nuova scadenza di 10-15 giorni al regime iraniano per un accordo (ha anche detto che il regime avrebbe ammazzato 32 mila manifestanti). La data corrisponde all’inizio del consiglio dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che si riunisce il 2 marzo anche per valutare nuove risoluzioni contro l’Iran.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: "Sta costruendo una portaerei a propulsione nucleare": le immagini satellitari che incastarno la Cina
"La Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare": cosa svelano le immagini satellitariLe immagini satellitari mostrano che la Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare, un fatto che preoccupa gli esperti.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuovo modello di trasporto per consegnare prodotti freschi in Cina; Ma perché, a Cuba, è finito il carburante per aerei?; Molto tesi i colloqui a Ginevra. Zelensky: Ucraini non accetterebbero la cessione del Donbass - Ucraina, attacchi russi nel Dnipropetrovsk: ucciso un uomo di 54 anni; Vertice Volenterosi, Macron: 26 Paesi impegnati per truppe in Ucraina. Trump agli europei: stop all'acquisto di petrolio russo....
Nuovo modello di trasporto per consegnare prodotti freschi in CinaUn nuovo modello di trasporto che combina droni e voli a corto raggio sta aiutando i prodotti locali dell'area montuosa sud-occidentale cinese del Sichuan ... italpress.com
#adv Nella Medicina Tradizionale Cinese è il GV14 , il punto che regola lo Yang e aiuta a contrastare rigidità, tensione e dolore. Ma perché fermarsi lì Hemp Capsules Relief è il supporto naturale che potenzia il tuo benessere dall’interno. Una formula studi - facebook.com facebook
L’Italia aiuta l’Africa: per Bonelli è colonialismo - Ma sul vero colonialismo della Cina in Africa non ha mai detto nulla x.com