La Cina sta aiutando l' Iran con le immagini satellitari come ha fatto con la Russia

La Cina fornisce immagini satellitari all’Iran, rafforzando il suo sostegno in Medio Oriente. Questo aiuto si aggiunge a quello già offerto a Mosca, secondo fonti vicine ai servizi di intelligence. La mossa arriva in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington si prepara a valutare possibili interventi militari. La presenza di satelliti cinesi e russi contribuisce a monitorare le attività nella regione, alimentando preoccupazioni internazionali.

Mentre l’America ha quasi completato il suo gigantesco assetto in medio oriente per una potenziale operazione su larga scala contro l’Iran, secondo diversi media la Casa Bianca sta valutando anche l’ipotesi di un primo attacco limitato come leva negoziale, da condurre già nel fine settimana. Ieri il presidente americano Donald Trump ha dato una nuova scadenza di 10-15 giorni al regime iraniano per un accordo (ha anche detto che il regime avrebbe ammazzato 32 mila manifestanti). La data corrisponde all’inizio del consiglio dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che si riunisce il 2 marzo anche per valutare nuove risoluzioni contro l’Iran.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

