Guerra in Iran | colpite navi a Hormuz Teheran | Petrolio a 200 dollari al barile Trump | Il conflitto finirà presto decido io quando

Tre navi sono state danneggiate nei pressi dello Stretto di Hormuz, un'area chiave strategica in Medio Oriente. Teheran ha dichiarato che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile, mentre il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il conflitto si concluderà presto e che deciderà lui quando. La situazione rimane molto tesa nella regione.

TEHERAN – Dodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Almeno tre navi sono state colpite nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente. Sono state colpite in successione da “proiettili sconosciuti”, secondo l’agenzia marittima britannica Ukmto, che ha dichiarato di aver registrato 14 incidenti simili dall’inizio della guerra. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno poi rivendicato di aver colpito due delle tre navi: una battente bandiera della Liberia, la Express Room, e la portarinfuse thailandese Mayuree Naree. PETROLIO ALLE STELLE – “Preparatevi al raggiungimento dei 200 dollari al barile perché il prezzo del petrolio dipende dalla sicurezza regionale che avete destabilizzato”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

