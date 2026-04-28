In Iran si svolge una giornata intensa, mentre negli Stati Uniti il presidente ha convocato una riunione alla Casa Bianca per discutere della proposta iraniana di una tregua nello Stretto di Hormuz, rinviando le decisioni sul programma nucleare. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti annunciano l’uscita dall’OPEC a partire dal primo maggio. I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono ancora in corso e continuano a ricevere attenzione internazionale.

I negoziati tra USA e Iran sono ancora in corso. Ieri il presidente Donald Trump ha convocato una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per esaminare la proposta iraniana di una tregua nello Stretto di Hormuz, rinviando a dopo le discussioni sul programma nucleare.La Casa Bianca mostra forte scetticismo verso questa offerta. L’ambasciatore iraniano all’ONU, Amir Saeid Iravani, ha dichiarato durante il Consiglio di Sicurezza che una stabilità duratura nel Golfo può essere raggiunta solo con la fine permanente di ogni aggressione contro l’Iran, garanzie di non ripetizione e il pieno rispetto dei diritti sovrani di Teheran. Ecco la.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Trump: "Teheran al collasso, ci chiede di riaprire Hormuz". Emirati via dall'Opec dal 1° maggio

Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, Trump annuncia: “Teheran al collasso, ci chiedono di riaprire Hormuz”

Trump: «L’Iran ci ha detto che è al collasso, ci chiede di riaprire Hormuz». Ma intanto il superyacht dell’amico di Putin supera il blocco – La direttaNel sessantesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump si prepara a respingere l la proposta dell’Iran sullo Stretto di Hormuz,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Trump: 'A Islamabad intesa o distruzione'. L'Iran: 'Richieste eccessive, niente colloqui' - LA GIORNATA DEL 19 APRILE; Iran, Trump: Tengo chiuso lo Hormuz perchè non voglio che guadagnino 500 milioni al giorno; Trump: 'L'Iran non può ricattarci, colloqui molto buoni'.

L'Iran sbeffeggia Trump: Il video AI con le sedie vuote che sta facendo il giro del webI colloqui tra Stati Uniti e Iran non decollano, mentre il clima internazionale si fa sempre più teso. Donald Trump attende, ma l’Iran non si presenta al tavolo negoziale. Una scena che diventa subito ... tg.la7.it

Trump: 'A Islamabad intesa o distruzione'. L'Iran: 'Richieste eccessive, niente colloqui' - LA GIORNATA DEL 19 APRILEGhalibaf: 'Ci sono progressi, ma rimangono divergenze e punti fondamentali irrisolti'. Il ministro della Difesa israeliano, Katz: 'Tutta la forza in Libano contro ogni minaccia ai soldati'. Il petroli ... ansa.it

I mediatori del Pakistan prevedono di ricevere a giorni una proposta rivista dell'Iran per mettere fine alla guerra. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump ha fatto sapere di non voler accettare la versione precedente. Il processo per - facebook.com facebook

Trump dice che l’Iran l’ha «informato» di essere al collasso x.com