Iran la giornata Trump scettico sulla riapertura di Hormuz Blindato l' asse Mosca-Teheran

Nella giornata di ieri, il presidente degli Stati Uniti ha convocato una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per discutere della proposta iraniana di una tregua nello Stretto di Hormuz. I negoziati tra Washington e Teheran sono ancora in corso e sono stati rinviati a dopo le discussioni sul programma nucleare. Nel frattempo, si consolidano i rapporti tra Mosca e Teheran, mentre Trump si mostra scettico sulla possibilità di una riapertura della rotta strategica.

I negoziati tra USA e Iran sono ancora in corso. Ieri il presidente Donald Trump ha convocato una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per esaminare la proposta iraniana di una tregua nello Stretto di Hormuz, rinviando a dopo le discussioni sul programma nucleare.La Casa Bianca mostra forte scetticismo verso questa offerta. L’ambasciatore iraniano all’ONU, Amir Saeid Iravani, ha dichiarato durante il Consiglio di Sicurezza che una stabilità duratura nel Golfo può essere raggiunta solo con la fine permanente di ogni aggressione contro l’Iran, garanzie di non ripetizione e il pieno rispetto dei diritti sovrani di Teheran. Ecco la cronaca della giornata Mosca e Teheran consolidano l’alleanza Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha avuto colloqui in Kirghizistan con il viceministro della Difesa iraniano Reza Talaei-Nik.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Trump scettico sulla riapertura di Hormuz. Blindato l'asse Mosca-Teheran Iran, le prime immagini dell'attacco Usa-Israele: missili colpiscono Teheran Notizie correlate Iran, la guerra in diretta, Teheran propone la riapertura di Hormuz, Trump scettico. Merz (Germania): “Stati Uniti umiliati”.Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Teheran propone la riapertura dello Stretto di Hormuz e il rinvio dei colloqui... Iran, Wsj: Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di Hormuz – La direttaIl presidente Usa Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici riguardo all’offerta dell’Iran di un accordo che prevederebbe... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump, la previsione: Il petrolio dell’Iran esplode tra 3 giorni. Teheran corre da Putin; Iran: Trump ci riprova, però… Ucraina: Sofia guarda a Mosca; Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; Iran e Russia rilanciano l’intesa: pressione sugli Usa sul nodo Hormuz. Attacco all'Iran, le notizie del 28 aprile 2026 | Trump verso il no alla proposta negoziale di TeheranDiversi media americani sostengono che l'amministrazione americana non è contenta della proposta di Teheran per fermare la guerra e risolvere la crisi iniziata il 28 febbraio. Teheran aveva proposto ... tg.la7.it Guerra Iran, le ultime notizie: Trump scettico sulla proposta di Teheran su HormuzGuerra in Iran, le ultime notizie in diretta L'Iran, tramite i mediatori pachistani, ha presentato agli Usa una nuova proposta che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz in ... ilmessaggero.it Tutti gli onori di Putin a Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi va in Russia e incontra il capo del Cremlino in persona. Le parole, le proposte e le mire di Mosca che usa il medio oriente per raggirare Trump. Di Micól Flammini - facebook.com facebook Araghchi a Mosca, incontra Putin. Merz: "Usa umiliati dagli ayatollah".Teheran: "Hanno fatto fallire loro i colloqui". Il Pakistan cerca ancora di mediare. Israele attacca ancora nel sud del Libano. Aoun a Hezbollah: tradimento è trascinarci in guerra x.com