Teheran, 27 apr. (Adnkronos) - Una flotta di 'zanzare' per tenere in scacco lo Stretto di Hormuz e Donald Trump. E' la strategia dell'Iran nel braccio di ferro con gli Stati Uniti per il controllo del braccio di mare determinante per il 20% del commercio mondiale di petrolio. Gli Usa impongono il blocco navale dei porti iraniani, Teheran - che non dispone più di una marina militare - paralizza la navigazione commerciale con un esercito di 'barchini'. Oggi il fulcro della strategia della Repubblica islamica è una rete di piccole imbarcazioni veloci: piccole, in grado anche di piazzare mine e quasi imprendibili. Rappresentano una forza meno visibile ma difficile da neutralizzare, costruita per operare secondo logiche di guerra asimmetrica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, la 'flotta delle zanzare' è l'incubo di Trump: i barchini minacciano Hormuz

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