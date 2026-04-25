Nel Golfo, i Pasdaran hanno ripreso a utilizzare barche di piccole dimensioni nel tratto di mare tra il Golfo e lo stretto di Hormuz. Queste imbarcazioni, utilizzate come unità di assalto, sono state schierate lungo la zona strategica dello stretto. La decisione di riattivare questa flotta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle operazioni in corso.

? Cosa sapere I Pasdaran schierano barchini da assalto nel Golfo per monitorare lo stretto di Hormuz.. La tattica asimmetrica riprende lo schema operativo registrato nel 2019 per colpire i flussi.. I barchini da assalto dei Pasdaran sono stati avvistati operare nelle acque del Golfo nei giorni scorsi, riproponendo una strategia di pressione asimmetrica che minaccia direttamente il passaggio nel punto nevralgico di Hormuz. L’improvvisa presenza di questi mezzi veloci, definiti come una vera e propria flotta di zanzare per la loro capacità di colpire rapidamente e sparire, richiama un precedente operativo già registrato nel 2019. Teheran sta tornando a schierare piccoli natanti armati per esercitare controllo sul corridoio marittimo, puntando sulla mobilità estrema per destabilizzare la sicurezza della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo, allerta Hormuz: i Pasdaran riattivano la flotta di zanzare

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