La flotta delle zanzare dei Pasdaran | i barchini che minacciano Hormuz

Da ilgiornale.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono più le grandi navi da guerra, in larga parte affondate durante la guerra, a rappresentare il principale strumento della Marina iraniana. Oggi il fulcro della strategia di Teheran è una rete di piccole imbarcazioni veloci, i cosiddetti "barchini" dei Pasdaran: una forza meno visibile ma difficile da neutralizzare, costruita per operare secondo logiche di guerra asimmetrica. Quella che gli analisti definiscono 'flotta delle zanzarè è composta da centinaia, forse migliaia, di mezzi leggeri e ad alta velocità, armati in modo proporzionato alle dimensioni. Il loro impiego rompe gli schemi della guerra navale tradizionale: niente confronto diretto con flotte superiori, ma incursioni rapide e coordinate, pensate per colpire o mettere sotto pressione il traffico marittimo internazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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