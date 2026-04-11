voli riserve ok a fiumicino e malpensa problemi per le compagnie low cost

I principali aeroporti italiani, tra cui Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Bergamo-Orio al Serio, hanno ottenuto l'autorizzazione a mantenere le riserve di volo. Tuttavia, le compagnie aeree low cost stanno incontrando difficoltà operative, mentre altri scali come Roma-Ciampino e Milano-Linate sono stati menzionati nelle discussioni recenti. Attualmente, nessuna delle strutture coinvolte presenta problemi di autorizzazione o restrizioni sui voli.

I grandi aeroporti italiani, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Bergamo-Orio al Serio (ma anche Roma-Ciampino e Milano-Linate, pur citata negli ultimi giorni in tal senso) al momento non hanno alcun problema di carenza di carburante. E, almeno per ora, tranne per alcuni voli in Asia e in Medio Oriente, con alcune compagnie orientali e Lufthansa che hanno già annunciato riduzioni, non si prevede alcun taglio ai voli nazionali e internazionali da maggio ad agosto. Nemmeno per il costo del carburante per aerei, che è più che raddoppiato in Europa dall'inizio della guerra UsaIsraele-Iran. L'approvvigionamento è costante e non desta... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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