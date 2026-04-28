Iran il piano nucleare scuote Washington | Trump dice no

Il piano nucleare iraniano ha attirato l'attenzione a Washington, dove l'amministrazione ha deciso di opporsi alla proposta di Teheran. La proposta iraniana prevede di rinviare alcune fasi del dossier nucleare a tempi successivi, ma gli Stati Uniti insistono sul blocco completo del programma atomico. La decisione è arrivata in un momento di tensione tra le due parti, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza nazionale americana.

?? Cosa sapere Trump rifiuta la proposta iraniana che rimanda il dossier nucleare a fasi successive. Washington esige il blocco del programma atomico di Teheran per la sicurezza nazionale. Washington ha alzato la posta in gioco con Donald Trump che esprime forti dubbi sull'accettazione del piano avanzato da Teheran per porre fine al conflitto, mettendo al centro della strategia la sicurezza nazionale americana e il blocco del programma nucleare iraniano. La questione si è infiammata a seguito di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran, il piano nucleare scuote Washington: Trump dice no Attacco all'Iran: il discorso di Trump Notizie correlate Scontro Trump-Meloni: l’allarme nucleare che scuote Roma e WashingtonDonald Trump ha rivolto durissime critiche verso Giorgia Meloni durante una conversazione telefonica, definendo la posizione della premier italiana... Guerra in Iran, piano di pace sul tavolo. Iran dice no a Trump. Ucciso il capo dell’intelligence dei pasdaranTrump alza i toni contro Teheran e minaccia nuove ritorsioni, mentre si intensificano i contatti diplomatici per evitare l’escalation. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump: 'L'Iran ha accettato di sospendere programma nucleare'; Solo lo stretto necessario; TG5: Usa-Iran resta il nodo del programma nucleare Video; Dal nucleare ai missili e Hormuz, tutti i punti chiave della trattativa Usa-Iran. Iran: Cnn, in arrivo nuova proposta di pace di TeheranGuerra in Iran, le ultime notizie in diretta L'Iran, tramite i mediatori pachistani, ha presentato agli Usa una nuova proposta che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz in ... ilmattino.it Guerra Iran, Putin ad Araghchi: «Faremo il possibile per la pace». Teheran propone accordo su riapertura di Hormuz. Trump scettico sulla proposta di TeheranL'Iran ha presentato agli Stati Uniti, tramite mediatori pakistani, una nuova proposta per raggiungere un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz in Medio Oriente e porre fine ... ilmattino.it I mediatori del Pakistan prevedono di ricevere a giorni una proposta rivista dell'Iran per mettere fine alla guerra. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump ha fatto sapere di non voler accettare la versione precedente. Il processo per - facebook.com facebook Trump dice che l’Iran l’ha «informato» di essere al collasso x.com