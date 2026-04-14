Durante una conversazione telefonica, Donald Trump ha espresso forti critiche nei confronti della posizione della premier italiana, definendola del tutto inaccettabile. La discussione tra i due si è concentrata su questioni di politica internazionale, con l’ex presidente statunitense che ha manifestato il suo disappunto riguardo alle scelte adottate dal governo italiano. La telefonata è stata resa nota e ha attirato l’attenzione dei media in entrambe le capitali.

Donald Trump ha rivolto durissime critiche verso Giorgia Meloni durante una conversazione telefonica, definendo la posizione della premier italiana del tutto inaccettabile. Il diverbio è scaturito a seguito delle dichiarazioni mosse dall’americano nei confronti del Papa e ha messo in luce una profonda frattura diplomatica sulla gestione della minaccia nucleare iraniana. La frattura tra Washington e Roma sulla sicurezza mediorientale. Le tensioni tra i due leader si sono concentrate su un punto di non ritorno: la percezione del pericolo rappresentato da Teheran. Secondo quanto emerso dal colloquio, Trump ha accusato Meloni di mostrare un’indifferenza preoccupante rispetto alla possibilità che l’Iran ottenga capacità atomiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro Trump-Meloni: l’allarme nucleare che scuote Roma e Washington

I colloqui rinviati tra Trump e Xi e l'ultimatum su Hormuz: il gelo della Cina scuote WashingtonRegna l’incertezza sul vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping.

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