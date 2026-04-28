Secondo quanto riportato dalla CNN, il governo iraniano ha avanzato una proposta in cui si chiede di riaprire lo stretto di Hormuz prima di avviare negoziati sul programma nucleare. Tuttavia, fonti statunitensi indicano che questa proposta non sarebbe stata ben accolta dall’amministrazione in carica. La questione delle rotte marittime e delle trattative sulla questione nucleare rimane al centro delle tensioni tra le parti coinvolte.

Il presidente americano Donald Trump ha lasciato intendere di non essere disposto ad accettare l’ultima proposta di accordo presentata dall’Iran e consegnata agli Usa tramite il Pakistan. Lo scrive la Cnn citando proprie due fonti ben informate. Nel piano proposto da Teheran era prevista la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma le questioni relative al suo programma nucleare venivano rimandate a negoziati successivi. Le fonti citate dalla Cnn spiegano che Trump ha espresso il suo punto di vista durante l’incontro ieri con alti funzionari della sicurezza nazionale, in cui si è discusso dell’Iran. Una delle fonti ha aggiunto che Trump difficilmente avrebbe accettato il piano iraniano trasmesso agli Stati Uniti nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Cnn: “A Trump non piace la proposta iraniana”. Il piano di Teheran: “Prima riaprire Hormuz, poi negoziamo sul nucleare”

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