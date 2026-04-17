Una donna di 51 anni proveniente dalla Florida ha raccontato di aver sperimentato una sensazione di vuoto emotivo dopo aver assunto un farmaco noto per favorire la perdita di peso. Nonostante la presenza di una torta di compleanno molto decorata, non ha manifestato alcun desiderio di mangiarla o di apprezzarne l’aspetto. Questa testimonianza si aggiunge alle discussioni sul cosiddetto “Ozempic personality”, un fenomeno legato agli effetti collaterali di alcuni farmaci per il dimagrimento.

Korrie Stevenson, una madre di 51 anni della Florida, si è trovata davanti a una torta di compleanno decorata magnificamente, ma non ha provato nulla: nessuna voglia di assaggiarla, nessun piacere nell’osservarla. La stessa sensazione si è ripetuta mentre guardava un tramonto dai colori spettacolari, o le partite che aveva sempre amato. Non era depressione, ha precisato: era semplicemente come se tutto fosse diventato “mah”. Un giorno, mentre guidava vicino casa a Winter Park, le è balenato un pensiero: poteva essere un effetto collaterale del farmaco GLP-1 che stava assumendo? Quello che Stevenson ha sperimentato ha ora un nome: anedonia, l’incapacità di provare piacere.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ti fa dimagrire ma ti lascia “vuoto”: cos’è l’Ozempic personality di cui parlano tutti

ABBIAMO PROVATO IL FARMACO per DIMAGRIRE | Tutta la verità su OZEMPIC| ep. 5 StaiZittaPodcast

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