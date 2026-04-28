Ipoparatiroidismo Frasoldati Ame | Nei pazienti non controllati forte impatto su qualità di vita

L'ipoparatiroidismo può influire in modo significativo sulla qualità di vita dei pazienti, specialmente quando la condizione non è sotto controllo. Un medico ha commentato che gli effetti variano notevolmente tra le persone, rendendo difficile prevedere una risposta uniforme al trattamento. La condizione, infatti, può manifestarsi con sintomi diversi e influenzare quotidianamente chi ne è affetto.

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - "L'impatto dell'ipoparatiroidismo sulla vita dei pazienti, soprattutto nei casi non controllati, può essere molto diverso da paziente a paziente. Alcuni riescono a condurre una vita del tutto normale grazie alle terapie convenzionali, basate principalmente su calcio e vitamina D, con una buona qualità della vita. Esiste però una quota, seppur minoritaria, di pazienti che non risponde adeguatamente a questi trattamenti. In questi casi la malattia diventa più difficile da gestire, perché alla base c'è la carenza di paratormone, spesso dovuta a un danno delle ghiandole paratiroidi. Questa carenza altera la regolazione del calcio nell'organismo, causando livelli nel sangue troppo bassi o, talvolta, troppo alti a causa delle terapie.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ipoparatiroidismo, Frasoldati (Ame): "Nei pazienti non controllati forte impatto su qualità di vita" Notizie correlate Leggi anche: Ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio): "Con nuova terapia per noi pazienti una vita più libera" Forum su malattie allerghiche e respiratorie, Murzilli: "Le terapie innovative stanno migliorando la qualità di vita dei pazienti"Nella prima giornata del convegno Palermo Chest &Allergy Forum, presieduto dal dottor Giuseppe Valenti, allo Splendid Hotel La Torre a Palermo,... Approfondimenti e contenuti Ipoparatiroidismo, Frasoldati (Ame): Nei pazienti non controllati forte impatto su qualità di vita'Palopegteriparatide è terapia in grado di riportare sotto controllo la patologia, soprattutto nei pazienti refrattari alle cure tradizionali' ... adnkronos.com Ipoparatiroidismo: una patologia cronica di difficile diagnosi e gestione, i pazienti in attesa di nuove terapiePadova, 8 luglio 2025 - L’ipoparatiroidismo è una patologia rara in cui le ghiandole paratiroidi non producono quantità sufficienti di ormone paratiroideo (PTH) comportando squilibri nel metabolismo ... adnkronos.com