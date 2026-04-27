Raduno di Forza Nuova don Appi | Vogliamo volare più in alto Fatto grave ma prenderemo provvedimenti con lucidità

A pochi giorni da un raduno di Forza Nuova tenutosi negli spazi esterni di un circolo locale, il clima tra i partecipanti e le autorità rimane teso ma orientato alla discussione. Un rappresentante del gruppo ha dichiarato l’intenzione di “volare più in alto” e ha annunciato che saranno presi provvedimenti con lucidità, pur definendo l’evento come un fatto grave. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti nella comunità e tra gli esponenti locali.

A pochi giorni dal contestato raduno di Forza Nuova, ospitato negli spazi esterni del circolo Acli di Rocca delle Caminate, il clima resta teso ma improntato alla riflessione. Don Franco Appi, parroco della zona che fin da subito aveva espresso profonda amarezza per l'accaduto, ritorna sulla.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Forza Nuova alla Rocca delle Caminate, don Appi ‘arrabbiatissimo’: “Non sono stato avvisato. Gravi provvedimenti”Forlì, 25 aprile 2026 - Si definisce "arrabbiatissimo", don Franco Appi, parroco di Fiordinano, a Rocca delle Caminate: nel circolo Acli che si trova... Convegno di Forza Nuova a Rocca delle Caminate, la reazione di don Appi: video"Sono costernato e arrabbiatissimo", dice il parroco dopo che il movimento di estrema destra ha tenuto un convegno del giorno in cui si festeggia la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Niente raduno all’ex Caproni: bloccato l’evento di Forza Nuova del 25 Aprile; Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprile; PREDAPPIO: 25 aprile negato, Forza Nuova non si arrende, Ci saremo | VIDEO; 25 aprile, Forza Nuova riunita a Predappio. Fiore: L'antifascismo è finito. Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprileL'inagibilità dell'area dell'ex fabbrica L'Arte impedisce lo svolgimento dell'evento sulla fine dell'antifascismo, con un'ordinanza urgente del Sindaco che chiude il caso a ridosso del giorno della Li ... msn.com 25 aprile, Pagliarulo (Anpi): L’antifascismo non è il passato ma un’idea di futuroTra il raduno di Forza Nuova a Predappio che celebra la fine dell'antifascismo, le dichiarazioni della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa che ... lapresse.it Roma, (LaPresse) - Tra il raduno di Forza Nuova a Predappio che celebra “la fine dell’antifascismo”, le dichiarazioni della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa che continua a distinguere tra Costituzione e antifascismo, e il successo del movimento del - facebook.com facebook IERI PARTIGIANI, PER SEMPRE ANTIFASCISTE Il 25 aprile sarò in piazza a #Milano per celebrare la ricorrenza più bella, e vedrete quanti saremo – altro che quattro gatti della Lega per la remigrazione. Il 26 aprile sarò invece a #Dongo, sul lago di #Como. P x.com