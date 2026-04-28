Malattie rare Pofi Sapienza | Nuova terapia per ipoparatiroidismo migliora aderenza a cura

Una nuova terapia per l'ipoparatiroidismo sta migliorando l'aderenza alle cure nei pazienti affetti da questa malattia rara. La ricerca, condotta presso un centro di eccellenza, ha osservato come il trattamento abbia portato a una maggiore stabilità dei livelli di calcio nel sangue e a una riduzione degli effetti collaterali rispetto alle terapie precedenti. L'indagine si basa su un'analisi clinica condotta in un gruppo di pazienti che seguono la nuova terapia.

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - "Fino a oggi il trattamento per l'ipoparatiroidismo" - malattia endocrina rara caratterizzata da bassi o inappropriati livelli di ormone paratiroideo, che determinano una riduzione dei livelli di calcio e un aumento dei livelli di fosfato nel sangue - "si è concentrato soprattutto sulla gestione dei sintomi, quindi il deficit biochimico, attraverso la somministrazione di calcio e vitamina D attivata per correggere lo squilibrio nel sangue. Si tratta però di un approccio 'cosmetico' che non interviene direttamente sulla fisiopatologia della malattia. Le nuove linee guida indicano un cambio di prospettiva: passare da una gestione puramente biochimica a un trattamento che agisca sui meccanismi alla base della patologia".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie rare, Pofi (Sapienza): "Nuova terapia per ipoparatiroidismo migliora aderenza a cura" Notizie correlate Malattie rare: arriva il nuovo farmaco per l’ipoparatiroidismoUna svolta clinica per i pazienti affetti da ipoparatiroidismo in Italia si concretizza con l’approvazione della rimborsabilità per la... Terapia genica: la speranza per le malattie genetiche rareUna nuova speranza arriva dalla ricerca italiana per chi convive con due gravi e rare malattie genetiche: la Gangliosidosi GM1 e la...