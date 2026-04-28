Ipoparatiroidismo Aifa approva in Italia la rimborsabilità di palopegteriparatide

L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità in Italia di palopegteriparatide, un farmaco prodotto dall'azienda biofarmaceutica Ascendis Pharma Italia. La decisione riguarda il trattamento di pazienti con ipoparatiroidismo, una condizione che interessa il metabolismo del calcio e del fosforo. La delibera è stata annunciata il 28 aprile e permette di inserire il farmaco nel sistema sanitario nazionale con copertura finanziaria.

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Ascendis Pharma Italia - azienda biofarmaceutica globale focalizzata sullo sviluppo di terapie per il trattamento di malattie endocrine rare - annuncia di aver raggiunto un importante traguardo con l'approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) della rimborsabilità di palopegteriparatide, terapia sostitutiva dell'ormone paratiroideo (Pth) indicata per il trattamento di adulti con ipoparatiroidismo cronico. L'ipoparatiroidismo è una malattia endocrina rara, caratterizzata da bassi o inappropriati livelli di ormone paratiroideo, che determinano una riduzione dei livelli di calcio e un aumento dei livelli di fosfato nel sangue, riporta Ascendis in una nota.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ipoparatiroidismo, Aifa approva in Italia la rimborsabilità di palopegteriparatide Notizie correlate Aifa approva la rimborsabilità della nuova terapia combinata per il carcinoma urotelialeL’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha riconosciuto la rimborsabilità della combinazione enfortumab vedotin e pembrolizumab per il trattamento di... Distrofia di Duchenne, Aifa approva la rimborsabilità di un nuovo farmacoImportante novità terapeutica per le persone affette dalla distrofia muscolare di Duchenne: l’Agenzia italiana del farmaco ha approvato la... Contenuti di approfondimento Ascendis Pharma: Aifa, rimborsabile farmaco per ipoparatiroidismo cronico(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - L'Agenzia italiana del farmaco approva la rimborsabilita' di palopegteriparatide, terapia sostitutiva ... ilsole24ore.com AIFA approva 4 nuovi farmaci rimborsabili: cosa cambia per i pazientiAIFA approva 4 nuovi farmaci rimborsabili e 9 indicazioni terapeutiche: novità su tumori, dermatologia, malattie rare e stop al fumo nel SSN ... pazienti.it