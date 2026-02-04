Aifa approva la rimborsabilità della nuova terapia combinata per il carcinoma uroteliale

L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità di una nuova terapia per il carcinoma uroteliale. Si tratta di una combinazione di farmaci, enfortumab vedotin e pembrolizumab, che potrà essere usata come trattamento di prima linea per i pazienti adulti con tumore non resecabile o metastatico. La decisione permette a molte persone di accedere a questa terapia senza costi aggiuntivi.

L’ Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha riconosciuto la rimborsabilità della combinazione enfortumab vedotin e pembrolizumab per il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico. La decisione riguarda una nuova opzione terapeutica che rappresenta un’alternativa alla chemioterapia contenente platino, utilizzata come standard di cura da circa 40 anni. La decisione dell’Aifa e la nuova opzione terapeutica. Enfortumab vedotin, in associazione a pembrolizumab, è la prima terapia combinata approvata in Italia per il trattamento iniziale del carcinoma uroteliale avanzato senza l’uso di chemioterapia a base di platino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

L’Aifa ha dato il via libera alla rimborsabilità di una nuova combinazione di terapie target per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule con mutazioni specifiche.

