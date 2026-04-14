Distrofia di Duchenne Aifa approva la rimborsabilità di un nuovo farmaco

L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato il rimborsabile di un nuovo farmaco destinato ai pazienti con distrofia muscolare di Duchenne che sono in grado di camminare e hanno almeno sei anni. Il trattamento, da assumere insieme ai corticosteroidi, rappresenta una novità per le terapie disponibili. La decisione riguarda esclusivamente coloro che si trovano in questa specifica condizione clinica.

Importante novità terapeutica per le persone affette dalla distrofia muscolare di Duchenne: l’Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità di givinostat per il trattamento nei pazienti in grado di camminare a partire dai sei anni, in concomitanza con l’assunzione di corticosteroidi. La distrofia muscolare di Duchenne. Malattia rara e degenerativa, la distrofia muscolare di Duchenne colpisce a livello globale 1 du 5.050 nati maschi e provoca un progressivo indebolimento di tutti i muscoli. La nuova terapia porta la firma dell’Italia, che ha guidato fin dalle prime fasi la ricerca e lo sviluppo del farmaco a livello internazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Distrofia di Duchenne, Aifa approva la rimborsabilità di un nuovo farmaco Leggi anche: Distrofia Duchenne, Aifa approva rimborso per givinostat Aifa approva la rimborsabilità della nuova terapia combinata per il carcinoma urotelialeL’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha riconosciuto la rimborsabilità della combinazione enfortumab vedotin e pembrolizumab per il trattamento di...