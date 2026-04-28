iPhone Ultra il pieghevole cambia nome | mossa strategica marketing?

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di cambiare il nome del suo primo smartphone pieghevole, che inizialmente si chiamava “Fold”. La modifica riguarda anche l’introduzione di un nuovo dispositivo chiamato iPhone Ultra, annunciano fonti vicine all’azienda. La scelta del nome sembra riflettere una strategia di marketing volta a differenziare il prodotto sul mercato. La presentazione ufficiale del dispositivo è prevista entro i prossimi mesi.

Roma, 28 aprile 2026 – Non è solo una questione di design, ma di percezione. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di abbandonare l’ipotesi “Fold” per il suo primo smartphone pieghevole. Al suo posto, un nome più ambizioso: iPhone Ultra. Una scelta che sposta subito il baricentro. Non più un esperimento tecnologico, ma un prodotto di fascia altissima. Cosa sappiamo iPhone Ultra: quando uscirà. Il termine Ultra non è nuovo nell’ecosistema Apple: anzi, è già stato utilizzato per dispositivi e componenti pensati per rappresentare il massimo delle prestazioni. Non sorprende quindi che il primo pieghevole venga posizionato sopra la linea Pro, come una sorta di vertice della gamma.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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