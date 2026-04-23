Sono stati diffusi online i primi modelli fittizi del nuovo iPhone 18 Pro Max, che mostrano una fotocamera più grande con uno spessore di circa 13,77 millimetri. Tra le novità visibili, si nota l’introduzione di un sistema di apertura variabile, che distingue questa versione dai modelli più sottili della linea Air. Inoltre, si parla di un nuovo dispositivo pieghevole di tipo Ultra, che potrebbe essere presentato insieme o successivamente.

? Cosa sapere I nuovi dummy iPhone 18 Pro Max mostrano fotocamere con spessore di 13,77 mm.. L'integrazione dell'apertura variabile separa i modelli Pro dalla linea ultra sottile Air.. Le misurazioni dei nuovi dummy unit rivelano che l’iPhone 18 Pro Max presenterà un modulo fotocamera più spesso rispetto al modello attuale, mentre il nuovo iPhone Ultra pieghevole mostrerà dimensioni da tablet una volta aperto. I dati tecnici emersi dalle repliche fisiche utilizzate per la produzione di accessori indicano una variazione strutturale significativa nella linea professionale. Nello specifico, lo spessore totale misurato partendo dalle lenti passerà dai 12,92 mm dell’iPhone 17 Pro Max ai 13,77 mm del prossimo dispositivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 18 Pro Max: fotocamere più grandi e il nuovo Ultra pieghevole

iPhone 18 Pro Max - Battery Upgrade & Dynamic Island | iPhone Upgrade | Biggest UPGRADES Revealed!

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