iPhone Ultra | ecco le misure del nuovo pieghevole Apple

Il nuovo iPhone Ultra presenta uno spessore di 9,23 millimetri quando è chiuso, secondo le informazioni ufficiali divulgate. Il dispositivo ha un design più largo rispetto ai modelli precedenti e si confronta con il Galaxy Z Fold 7 di Samsung in termini di dimensioni. Le misure sono state comunicate in vista del suo lancio e rappresentano un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti della stessa linea.

? Cosa sapere Le misure dell'iPhone Ultra rivelano uno spessore di 9,23 millimetri quando chiuso.. Il nuovo design più largo sfida il Galaxy Z Fold 7 di Samsung.. Un’immagine di un produttore di cover rivela che l’iPhone pieghevole, soprannominato iPhone Ultra, avrà uno spessore di 9,23 millimetri quando chiuso, riducendo le stime precedenti che oscillavano tra i 9,5 e i 10 millimetri. Questo dato tecnico suggerisce un approccio diverso rispetto alla concorrenza, puntando su un dispositivo più largo che potrebbe influenzare l’intero mercato degli smartphone a schermo ribaltabile. Dimensioni e confronto fisico con la concorrenza. Le nuove misure del dispositivo Apple mostrano una gestione dello spazio differente rispetto ai modelli attualmente sul mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone Ultra: ecco le misure del nuovo pieghevole Apple iPhone Fold – Unusual Dimensions Spark New Debate. Notizie correlate iPhone Ultra: Apple sfida il mercato con il nuovo pieghevoleApple prepara il debutto nel mercato dei dispositivi pieghevoli per l’autunno, puntando su un modello che potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. iPhone Fold: ecco quando arriverà il pieghevole rivoluzionario di Apple? Cosa sapere Lancio iPhone Fold previsto per dicembre 2026 con processore A20 e display da 7,8 pollici. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: iPhone Ultra, periodo di lancio confermato ma la scheda tecnica potrebbe deludere: ecco le ultime sul pieghevole; Oppo Find X9 Ultra: ecco lo smartphone con fotocamera da 230mm integrata - Primo Contatto; Vivo X300 Ultra vs. iPhone 17 Pro: quale smartphone scatta meglio?; iPhone Ultra: alcune scelte di Apple per il primo pieghevole potrebbero far discutere. iPhone Ultra, periodo di lancio confermato ma la scheda tecnica potrebbe deludere: ecco le ultime sul pieghevoleEcco le ultime novità su iPhone Ultra, il primo pieghevole dell'azienda di Cupertino che arriverà sul mercato nel corso del 2026 ma che potrebbe presentare qualche carenza di troppo nonostante un prez ... hwupgrade.it iPhone Ultra, ecco come dovrebbe chiamarsi il primo iPhone pieghevoleIl settore degli smartphone è a un punto di svolta. Dopo anni di dominio incontrastato dei formati flat, il mercato dei dispositivi pieghevoli ha iniziato a consolidarsi, attirando finalmente l’atte ... theapplelounge.com Se amate le MELE e volete un dolce ultra soffice ecco quello da preparare!RICETTAhttps://blog.giallozafferano.it/ricettepanedolci/torta-di-mele-piu-buona-che-abbia-mai-mangiato/ *** - facebook.com facebook Xiaomi lancia lavatrice da incasso ultra sottile ma con capacità da record x.com