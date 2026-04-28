iPhone morto dopo la ricarica | come risolvere il bug dello schermo nero

Un problema software sta causando il blocco degli iPhone durante la ricarica tramite cavo USB-C, soprattutto dopo che la batteria si spegne per esaurimento. In alcuni casi, lo schermo diventa nero e il dispositivo non risponde più. La questione riguarda specificamente le versioni più recenti di iPhone e si verifica quando si collega il telefono al caricabatterie dopo averlo spento. È stato segnalato che il bug interessa un numero limitato di dispositivi.

? Cosa sapere Bug software blocca iPhone con ricarica USB-C dopo lo spegnimento per batteria scarica.. Sequenze di tasti e modalità Recovery risolvono il blocco senza interventi hardware.. Un bug software sta bloccando diversi iPhone che, una volta scarichi, non riescono a riaccendersi nemmeno collegandoli alla ricarica USB-C. Il dispositivo rimane con lo schermo completamente nero, senza mostrare il classico indicatore di batteria in carica che dovrebbe attivarsi immediatamente dopo l’inserimento del cavo. Il problema si manifesta in un momento critico: quando la batteria raggiunge lo zero, il sistema operativo sembra incapace di gestire la transizione verso lo stato di ricarica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone morto dopo la ricarica: come risolvere il bug dello schermo nero Notizie correlate iPhone Fold: la rivoluzione chimica che cancella la piega dello schermoApple punta a conquistare il mercato dei dispositivi pieghevoli nel 2026 puntando su una tecnologia adesiva avanzata per eliminare la fastidiosa... Iphone pieghevole apple potrebbe fissare un standard per le pieghe dello schermosi esaminano le indiscrezioni riguardanti un possibile iPhone pieghevole, con dettagli emersi dall’ambito delle forniture e dall’attenzione dei media... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: iPhone 17 morto dopo la batteria a zero, il trucco che lo riaccende; iPhone allo 0% e nessun segnale di riaccensione: ecco come risolvere; iPhone 17 e batteria scarica: perché alcuni modelli restano con schermo nero; iPhone Air non si accende? Ecco la soluzione al bug 0%. iPhone 17 morto dopo la batteria a zero, il trucco che lo riaccendeSe il vostro iPhone 17 non si riaccende più dopo avere esaurito la batteria e resta completamente nero anche collegandolo al caricatore, non disperate. Non è detto che sia rotto: non capita solo a voi ... macitynet.it iPhone morto dopo la batteria scarica: segnalati problemi di accensione sui modelli più recentiDiversi utenti stanno segnalando un comportamento anomalo sui più recenti modelli di iPhone: dopo aver completamente scaricato la batteria, il dispositivo sembra non voler più ripartire nemmeno colleg ... msn.com iPhone 17 morto dopo la batteria a zero, il trucco che lo riaccende https://www.macitynet.it/p=1467964 facebook