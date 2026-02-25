iphone pieghevole apple potrebbe fissare un standard per le pieghe dello schermo

si esaminano le indiscrezioni riguardanti un possibile iPhone pieghevole, con dettagli emersi dall’ambito delle forniture e dall’attenzione dei media specializzati. il concept proposto prevede una silhouette chiusa compatta che si apre per offrire un ampio schermo interno, richiamando la dinamica di modelli come la linea Galaxy z fold. tra le novità evidenziate emergono una piega particolarmente contenuta, un pannello sviluppato da Samsung e la prospettiva di un lancio entro l’anno in corso. le informazioni disponibili indicano una “trascurata” ma significativa evoluzione del display, orientata a ridurre visibilmente la piega interna e a migliorare la fluidità visiva complessiva. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Prossimo telefono di punta potrebbe superare samsung e apple con schermo pieghevole quasi privo di piegheOPPO sta preparando l’arrivo della Find N6, uno smartphone pieghevole che sta attirando l’attenzione per una serie di elementi chiave emersi nelle ind...

L'iPhone 18 potrebbe essere il primo pieghevole della storia AppleL’attesa per il nuovo iPhone 18 è già alle stelle e, mai come quest'anno, rischia di essere ripagata da una lineup scoppiettante.

IPHONE PIEGHEVOLE! SARÀ VERO

Apple e la sfida del pieghevole perfetto: iPhone Fold potrebbe avere una piega praticamente invisibileNuovi rumor indicano che Apple avrebbe avviato gli ordini dei pannelli per iPhone Fold, con produzione di massa prevista a luglio. Scopriamo i dettagli. multiplayer.it

Apple lavora al pieghevole: la piega potrebbe essere invisibileEmergono nuove indiscrezioni sulle possibili misure del primo iPhone pieghevole e sul concetto di fold invisibile per una piega del display meno visibile. evosmart.it

Apple prepara novità per iPhone 18 Pro, ma il 70% degli utenti attende soprattutto il primo iPhone pieghevole, secondo recenti sondaggi. https://tech.everyeye.it/notizie/iphone-18-dimenticato-occhi-puntati-rivoluzionario-iphone-pieghevole-861829.htmlutm - facebook.com facebook

L'iPhone Pieghevole entra in produzione: svelate le misure della piega ispazio.net/2197445/iphone… x.com