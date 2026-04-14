iPhone Fold | la rivoluzione chimica che cancella la piega dello schermo

Un nuovo rapporto segnala che nel 2026 Apple potrebbe lanciare un iPhone pieghevole dotato di una tecnologia adesiva innovativa. Questa soluzione mira a eliminare la piega centrale che si forma comunemente sugli schermi pieghevoli. La casa produttrice sta sviluppando materiali e processi di produzione avanzati per garantire uno schermo più uniforme e resistente. La notizia arriva mentre il mercato dei dispositivi pieghevoli continua a crescere con diversi produttori che cercano di migliorare l’esperienza utente.

Apple punta a conquistare il mercato dei dispositivi pieghevoli nel 2026 puntando su una tecnologia adesiva avanzata per eliminare la fastidiosa piega centrale del display. Secondo le analisi di TrendForce, la strategia si basa sull’impiego di un materiale intelligente capace di gestire le sollecitazioni meccaniche dello schermo. La chimica della stabilità: come l’OCA trasforma il display. Il cuore dell’innovazione risiede nell’optically clear adhesive, noto come OCA, un elemento fondamentale che serve a tenere uniti i vari strati del pannello. Non si tratta di un semplice collante, ma di una sostanza con proprietà viscoelastiche progettate per reagire alle diverse condizioni d’uso dello smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone Fold: la rivoluzione chimica che cancella la piega dello schermo iPhone Fold, Apple vuole rendere la piega invisibile: quando potrebbe essere disponibile sul mercatoIl primo iPhone pieghevole sta prendendo forma, e stavolta non si tratta solo di voci di corridoio. Leggi anche: Samsung Galaxy Z Fold Wide: il pieghevole che sfida l’iPhone Fold Il nuovo pieghevole di Huawei anticipa l’estetica dell’iPhone Fold x.com Il nuovo pieghevole di Huawei anticipa l’estetica dell’iPhone Fold https://iphoneitalia.link/iAfTa4 - facebook.com facebook