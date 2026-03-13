Ayrton Senna e le sue origini siciliane ecco il romanzo di Giacinto Pipitone
La storia del campione di F1 parte da Siculiana, da dove la bisnonna emigrò in Brasile nel 1894. Il giornalista scava negli archivi comunali e recupera la vicenda su cui costruisce l’ossatura del suo libro Arriva in libreria da oggi, venerdì (13 marzo) “Il tempo dei Senna – Le origini di Ayrton in Sicilia” (Kalòs, collana Fili e Trame; 272 pag. 18 euro) del giornalista Giacinto Pipitone che ricostruisce il viaggio della famiglia del futuro tre volte campione del mondo di Formula 1 e riporta alla luce le radici italiane del mito brasiliano. "I Senna non credono al destino". È la frase che ripetono come un mantra a casa Senna: la ripetono... 🔗 Leggi su Palermotoday.it
