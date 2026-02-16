Susegana grave incidente sulla Pontebbana | 65enne investito mentre attraversava sulle strisce indagini in corso

Lunedì sera a Susegana, un uomo di 65 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo la strada Pontebbana. L’incidente, avvenuto poco prima delle 20, ha causato gravi ferite al pedone, che ora si trova in ospedale in condizioni delicate. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per capire come sia successo.

Un ciclista di 40 anni, Michael Addae, è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente sulla Pontebbana, a Conegliano.

Una donna di circa 50 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Romolo e via Germanico, nel quartiere Commenda a Brindisi.

