Un uomo è stato investito da un’auto pirata poco prima delle dieci di sabato sera a Villa Costantina, lungo la strada nei pressi di un distributore di carburante. L’incidente si è verificato intorno alle 22 e, attualmente, le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il veicolo coinvolto e le circostanze dell’accaduto. Don Paolo ha pubblicamente chiesto aiuto per trovare l’autore dell’investimento.

E’ stato investito a Villa Costantina a Loreto, all’altezza del distributore Esso. Erano circa le 22 di sabato sera. E’ rovinato sull’asfalto, inerme. La macchina non si è fermata. Sul posto sono accorsi subito alcuni ragazzi che hanno visto l’uomo, sulla quarantina, in difficoltà. Sono stati loro a chiamare aiuto in un attimo. In zona lo conoscono tutti. E’ un giovane con disabilità che passeggia spesso, si ferma per un saluto, per una chiacchiera. E’ arrivata l’ambulanza per trasportarlo subito all’ospedale regionale di Torrette. E’ rimasto sempre cosciente anche se in difficoltà a livello motorio. I soccorritori non hanno perso tempo per raggiungere l’ospedale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investito da un’auto pirata, appello di don Paolo

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