Incidente mortale nel salernitano | ciclista investito e ucciso da un' auto pirata

Questa sera a Tavernanova, frazione di Eboli, un ciclista è stato investito da un’auto pirata e ha perso la vita. L’uomo, di nazionalità straniera, stava pedalando in strada quando è stato colpito. L’auto, subito dopo l’incidente, è scappata senza fermarsi a prestare aiuto. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che ora cercano il conducente fuggitivo.

Tragico incidente stradale, questa sera in località Tavernanova, nel territorio della frazione di Santa Cecilia di Eboli, dove un uomo di nazionalità straniera, che viaggiava in bicicletta, è stato investito da un'auto che poi è fuggita senza soccorrerlo. L’impatto è stato particolarmente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Eboli SantaCecilia Tragedia nel Salernitano, ciclista investito e ucciso da un’automobile a San Cipriano Picentino Investito da auto pirata: "Mio figlio ciclista sta bene ma poteva andare peggio" Un giovane ciclista, promessa nel mondo delle due ruote, si trovava a allenarsi in via Cella, nelle Ville Unite, quando è stato coinvolto in un incidente con un’auto pirata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Eboli SantaCecilia Argomenti discussi: Incidente mortale a Cologna: la vittima è un giovane centauro, il cordoglio del sindaco di Pellezzano; Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due vittime, accertamenti in corso sulla dinamica; Pellezzano: incidente stradale a Cologna, muore un ventenne; Incidente mortale a Cologna: la vittima è un giovane centauro. Incidente mortale nel salernitano: ciclista investito e ucciso da un'auto pirataTragico incidente stradale, questa sera in località Tavernanova, nel territorio della frazione di Santa Cecilia di Eboli, dove un uomo di nazionalità straniera, che viaggiava in bicicletta, è stato ... salernotoday.it Incidente mortale a Tavernanova: ciclista investito e uccisoIndagini in corso sulla dinamica dell'incidente avvenuto nel territorio di Santa Cecilia di Eboli. Un uomo è morto sul colpo ... infocilento.it Tragedia sulla strada provinciale Taurisano-Casarano. Un incidente mortale ha trappato la vita a una 41enne, originaria di Aradeo. - facebook.com facebook Incidente mortale sulla Casarano-Taurisano: 41enne di Aradeo muore in un violento tamponamento x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.