Cammina a bordo strada donna travolta da un'auto sulla Cassia Sud muore sul colpo

Questa mattina sulla Cassia Sud una donna è stata investita e uccisa da un’auto. La vittima, Mallawage Seetha Jayaratnb, stava camminando lungo la strada quando è stata travolta da una Fiat Panda condotta da un ragazzo di vent’anni. Nonostante i soccorsi, per la donna non c’è stato niente da fare.

La donna, Mallawage Seetha Jayaratnb, stava andando al lavoro quando è stata presa in pieno dalla Fiat Panda guidata da un ragazzo di vent'anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Cassia Sud

Donna muore investita da un'auto sulla Cassia sud

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Cassia Sud, alle porte di Viterbo.

Tragico schianto sulla Cassia fra due auto: 17enne viene sbalzato dall’auto e muore sul colpo

Un incidente sulla via Cassia ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di una donna.

Ultime notizie su Cassia Sud

