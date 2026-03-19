Una donna di 57 anni è deceduta sul colpo dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la provinciale a Frascarolo. La vittima, residente nel paese, aveva appena terminato il suo turno di lavoro presso l’azienda Vibac, situata nella zona industriale di Ticineto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Frascarolo (Pavia), 19 marzo 2026 – Aveva appena terminato il suo turno di lavoro alla Vibac, azienda che ha sede nella zona industriale di Ticineto, un paese di poco più di 1.200 abitanti in provincia di Alessandria, quando è stata investita da un auto. Per Cristina Corbellini, 57 anni, residente a Frascarolo, centro della Lomellina distante poco più di una ventina di chilometri, sposata e madre di tre figli, non c’è stato scampo. L’episodio è avvenuto poco dopo le 20 di mercoledì. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri del centro piemontese, che sono intervenuti sul posto per i rilievi. Dov’è avvenuto lo schianto . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolta da un’auto mentre cammina sulla provinciale: Cristina Corbellini di Frascarolo muore sul colpo a 57 anni

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