Investe un pensionato e scappa a piedi | preso

Un uomo di circa settantacinque anni stava camminando a pochi metri dalla propria abitazione, a meno di un chilometro dal centro del paese, quando è stato investito da un veicolo. Dopo l'incidente, chi era alla guida è scappato a piedi, lasciando il pensionato a terra. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare il conducente.

Stava camminando a pochi metri da casa, a nemmeno un chilometro dal cuore del paese. Si stava godendo l’ultima luce del pomeriggio, osservando il tramonto tra i campi, e diretto verso un bar che si trova poco distante, dove con ogni probabilità avrebbe incontrato i suoi amici, quelli storici. Quando, all’improvviso, alle sue spalle a tutta velocità è arrivata una macchina. Che lo lo ha investito e travolto, facendolo sbalzare lungo l’asfalto. Tragedia in via Dei Piani: nell’incidente è morto Gaetano Martone, 70 anni, ex assistente di volo ormai in pensione, residente a Castel D’Aiano e cittadino molto noto nella zona. L’uomo stava passeggiando lungo la strada, quando un’automobile lo ha raggiunto alle spalle e colpito violentemente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investe un pensionato e scappa a piedi: preso Notizie correlate Leggi anche: Investe tre auto parcheggiate e poi scappa a piedi Leggi anche: Pensionato investe in bond stranieri. Risarcito dei soldi che aveva perso Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Investe un pensionato e scappa a piedi: preso; Auto investe pedone. Trasferito alla Gruccia; Truffa ad Antrodoco vicino Rieti, anziano investe in finte piattaforme di trading online e perde 8300 euro; Questo Paese assume italiani. Non paghi le tasse, così guadagni €2.000 netti al mese. Truffa ad Antrodoco vicino Rieti, anziano investe in finte piattaforme di trading online e perde 8300 euroDue italiani deferiti per truffa ad Antrodoco: anziano raggirato con finti investimenti online, persi 8.300 euro. Indagini dei Carabinieri. virgilio.it «Possiedo 45 motociclette e 5 automobili». Pensionato investe 300mila euro in un museo di auto d'epocaCollezionista da sempre di auto e moto d'epoca, un operaio in pensione di Roncade (Treviso) decide di investire di tasca propria più di 300mila euro per creare un museo nel quale poter esporre i suoi ... ilmessaggero.it La PA investe in giovani laureate e laureati, UPO risponde! Il 12 maggio, presso il Campus Perrone di Novara (via Perrone 18), l'Ateneo ti aspetta per l’evento “PA, perché no”. A partire dalle ore 11, vieni a scoprire le opportunità di lavoro, le modalità di acces - facebook.com facebook Confcommercio Como investe nel futuro! Nei giorni scorsi, il Consiglio ha vissuto un percorso formativo unico a Gravedona, mettendo al centro la crescita professionale. #formazione #crescita Contenuto integrato con l'ausilio di strumenti di IA e verificato dal x.com