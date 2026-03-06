Un pensionato di Fossombrone ha ottenuto la restituzione di 127mila euro dopo aver fatto causa a Credit Agricole Italia spa. Il tribunale di Urbino ha condannato la banca a pagare 107mila euro di capitale e 20mila di interessi, oltre alle spese legali, riguardo un investimento in bond argentini. La vicenda riguarda la perdita di denaro legata a questi titoli stranieri.

Vince contro la banca e si riprende i soldi persi nei bond argentini. Il Tribunale di Urbino ha condannato Credit Agricole Italia spa a restituire 127mila euro a un pensionato di Fossombrone: 107mila di capitale più 20mila di interessi, oltre alle spese legali. Decisiva l’informazione insufficiente sui rischi dei titoli, già classificati B2, quindi ad alto rischio. Il caso riguarda l’acquisto, nell’aprile 2001, di bond argentini. Titoli che promettevano rendimenti allettanti ma che sarebbero poi crollati con il default dell’Argentina. Il risparmiatore si è visto azzerare il proprio investimento: 107mila euro di capitale più 20mila euro di interessi maturati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pensionato investe in bond stranieri. Risarcito dei soldi che aveva perso

