Investe tre auto parcheggiate e poi scappa a piedi
Ieri pomeriggio lungo via Consolare Valeria si sono verificati alcuni momenti di tensione quando una donna alla guida di una Fiat Panda ha investito tre vetture parcheggiate e subito dopo è scappata a piedi. Le auto colpite erano tutte in sosta lungo la strada, e l’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti presenti sul posto. La donna non ha fermato il veicolo, lasciando dietro di sé i danni e la scena dell’accaduto.
Momenti concitati ieri pomeriggio in via Consolare Valeria. Una donna alla guida di una Fiat Panda ha urtato tre auto parcheggiate per poi fuggire a piedi. Ad assistere alla scena diverse persone tra pedoni e automobilisti. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe rimasta lievemente ferita.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Investe e uccide il rivale dopo la lite passando più volte sopra al corpo. Poi scappa, tampona un'auto e picchia il conducente: arrestato un 54enneSAN BONIFACIO (VERONA) - Dopo una lite un 55enne di nazionalità tunisina è stato investito e ucciso da un connazionale la mattina di venerdì 20...
Finge di fermarsi all’alt dei carabinieri, poi mette la retro e scappa: folle inseguimento, tre arresti. In auto oro e contantiControllo sulla provinciale Lomazzo–Bizzarone a Beregazzo con Figliaro: l’auto urta i militari e fugge.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Investe tre auto parcheggiate e poi scappa a piedi; Messina. Investe tre auto e poi scappa, guidava una Panda senza assicurazione; Investe un 12enne in centro e fugge: arrestato un ventenne a L'Aquila; Scappa all’alt e investe un carabiniere, in auto 14 dosi di cocaina.
Spoleto, albero cade su tre auto parcheggiateSpoleto (Perugia), 19 febbraio 2026 – Un grande albero è caduto in una strada a Spoleto danneggiando tre auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta coinvolta, riferiscono i vigili del fuoco di ... lanazione.it
Grande albero caduto su tre auto parcheggiate a SpoletoUn grande albero è caduto in una strada a Spoleto danneggiando tre auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta coinvolta, riferiscono i vigili del fuoco di Spoleto in via del Risorgimento. L'Umbria è ... ansa.it
L’azienda da 10 milioni di giro d’affari investe nelle sinergie con il design. Dal nostro Paese il 95% delle vendite - facebook.com facebook