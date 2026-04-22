Investe tre auto parcheggiate e poi scappa a piedi

Ieri pomeriggio lungo via Consolare Valeria si sono verificati alcuni momenti di tensione quando una donna alla guida di una Fiat Panda ha investito tre vetture parcheggiate e subito dopo è scappata a piedi. Le auto colpite erano tutte in sosta lungo la strada, e l’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti presenti sul posto. La donna non ha fermato il veicolo, lasciando dietro di sé i danni e la scena dell’accaduto.