Investe un ciclista e scappa | grave un uomo ricerche in corso

Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle otto a Le Mose, all’incrocio tra strada Caorsana e la rampa di accesso alla tangenziale. Un’auto ha investito un ciclista e poi è fuggita dal luogo dell’incidente. Il ciclista è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare il veicolo e il conducente coinvolti.

Auto pirata centra un ciclista che ora è grave in ospedale. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 del 28 aprile a Le Mose, all’incrocio tra strada Caorsana e la rampa di imbocco della tangenziale. Un veicolo ha centrato il ciclista facendolo cadere a terra e poi è fuggito.Immediati sono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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