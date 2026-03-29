investe un ciclista e scappa pirata della strada rintracciato grazie alle telecamere

Lo scorso 23 marzo, in via Scotti nel comune di Podenzano, un ciclista è stato investito da un'auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. La Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero ha utilizzato le telecamere di sorveglianza per identificare il conducente responsabile dell’incidente. La persona coinvolta è stata rintracciata e denunciata dalle autorità.

L'incidente era avvenuto a Podenzano il 23 marzo. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso L’attività investigativa della Polizia Locale è stata condotta attraverso un’approfondita analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, sia pubblici sia privati. Determinante si è rivelato il contributo delle telecamere recentemente installate grazie al bando del Ministero dell’Interno, realizzato con la collaborazione dell’Unione Valnure Valchero e del Comune di Podenzano. Dall’esame delle immagini è stato possibile risalire all’autore del fatto. Nel frattempo, il soggetto si è presentato spontaneamente presso il Comando di Polizia Locale, poco prima di essere formalmente convocato dagli operatori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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