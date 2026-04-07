Energia senza età e invecchiamento attivo | due progetti per gli over 60
Il Comune di Barzanò ha avviato due iniziative rivolte agli adulti over 60, intitolate
Il Comune di Barzanò, assessorato ai servizi sociali, lancia "Energia senza età" e "Invecchiamento attivo", due progetti finalizzati al miglioramento del benessere delle persone adulte e over 60, con una proposta che si muove su due differenti fronti: attività fisica e consapevolezza emotiva. In entrambi i casi, la partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti senza necessità di prenotazione. "A Barzanò - spiega Cristina Caroi, assessore ai servizi sociali - abbiamo la fortuna di avere tante persone ultrasessantenni, ma non solo, che hanno voglia di utilizzare in modo costruttivo il proprio tempo libero. Abbiamo pensato a queste iniziative per stimolarle a mantenersi attive, ma anche a rendere sempre più godibile questa fase della vita, con consapevolezza e in compagnia". 🔗 Leggi su Leccotoday.it
“Supporto all’invecchiamento attivo”, aperto lo sportello telematico per la presentazione dei progettiAperto alle ore 9 di lunedì 2 febbraio, per chiudersi dopo una settimana, lo sportello telematico per la presentazione dei progetti relativi...
Leggi anche: Invecchiamento attivo, dal Comune di Perugia oltre 73mila euro per progetti dedicati agli anziani
Holiday Sleep Falling Apart Try This Nighttime Reset
Argomenti più discussi: Energia senza età e invecchiamento attivo: due progetti per Over 60; Il valore della vita dopo i 70 anni: come riscoprire felicità e vitalità con 4 scelte consapevoli; I 50 anni di Serena Autieri al top tra arrampicata, dieta equilibrata e il suo Napoli; settepiùsette: Età dell’oro o età della pietra?.
L'Agenzia internazionale dell’energia ha pubblicato una serie di raccomandazioni per limitare la domanda di energia e mitigare gli shock innescati dalla guerra in Iran - facebook.com facebook
L'Agenzia internazionale dell’energia ha pubblicato una serie di raccomandazioni per limitare la domanda di energia e mitigare gli shock innescati dalla guerra in Iran x.com