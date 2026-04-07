Energia senza età e invecchiamento attivo | due progetti per gli over 60

Il Comune di Barzanò ha avviato due iniziative rivolte agli adulti over 60, intitolate

Il Comune di Barzanò, assessorato ai servizi sociali, lancia "Energia senza età" e "Invecchiamento attivo", due progetti finalizzati al miglioramento del benessere delle persone adulte e over 60, con una proposta che si muove su due differenti fronti: attività fisica e consapevolezza emotiva. In entrambi i casi, la partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti senza necessità di prenotazione. "A Barzanò - spiega Cristina Caroi, assessore ai servizi sociali - abbiamo la fortuna di avere tante persone ultrasessantenni, ma non solo, che hanno voglia di utilizzare in modo costruttivo il proprio tempo libero. Abbiamo pensato a queste iniziative per stimolarle a mantenersi attive, ma anche a rendere sempre più godibile questa fase della vita, con consapevolezza e in compagnia". 🔗 Leggi su Leccotoday.it

“Supporto all’invecchiamento attivo”, aperto lo sportello telematico per la presentazione dei progettiAperto alle ore 9 di lunedì 2 febbraio, per chiudersi dopo una settimana, lo sportello telematico per la presentazione dei progetti relativi...

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