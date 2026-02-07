Caltanissetta ricorda Totò Teschio | proposta per intitolare la Curva Nord dello stadio al tifoso simbolo della Nissa

Caltanissetta si appresta a rendere omaggio a uno dei suoi tifosi più amati, Totò Teschio. La proposta prevede di intitolare la Curva Nord dello stadio “Marco Tomaselli” a Salvatore Grasta, conosciuto da tutti con questo soprannome. La decisione arriva dopo l’affetto e l’ammirazione che la comunità nutre per il simbolo della Nissa, deceduto da tempo ma ancora vivo nei ricordi di tanti appassionati.

Caltanissetta si prepara a un omaggio commovente al suo tifo più appassionato: la Curva Nord dello stadio “Marco Tomaselli” potrebbe essere ufficialmente intitolata alla memoria di Salvatore Grasta, conosciuto da tutti come “Totò Teschio”, figura iconica per generazioni di sostenitori della Nissa. La proposta, presentata dal consigliere comunale Vincenzo Cancelleri, arriva come un riconoscimento a un uomo che ha incarnato la passione sportiva e l’attaccamento alla città, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità calcistica locale. La mozione, depositata in questi giorni, sottolinea il valore dello Stadio Comunale “Marco Tomaselli” non solo come impianto sportivo, ma anche come luogo di aggregazione e identità per i cittadini di Caltanissetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Totò Teschio

